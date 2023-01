Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea de Anul Nou din Franta, cunoscuta pentru o „traditie” a incidentelor violente, s-a desfasurat fara evenimente „notabile”, potrivit ministrului de interne Gerald Darmanin, care a dat ordin sa fie intensificate semnificativ patrulele pe strazi. Ca urmare, comparativ cu anul trecut, au fost…

- Doua persoane au fost ranite in Noaptea de Anul Nou, in stațiunea montana Ranca, din județul Gorj. Potrivit reprezentanților Salvamont Gorj, unui turist i-a explodat o petarda in fața, iar alt turist a cazut și s-a lovit tot in zona feței. In ambele cazuri, personalul Salvamont a acordat asistența medicala.…

- Ucrainenii au intrat in 2023 sub bombardamentele rușilor. Capitala Kiev a fost ținta atacurilor aeriene ale forțelor ruse in noaptea de Revelion. Apararea ucraineana anunța ca a doborat peste 30 de „ținte aeriene” deasupra regiunii Kiev. Președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj de Anul Nou,…

- Metrourile din București vor circula toata noaptea de Anul Nou, anunța compania Metrorex, care a facut public și programul de circulație a trenurilor. Și autobuzele care au program regulat de noapte vor circula in noaptea de Revelion.

- An de an, autoritatile din Bucuresti au pus la punct toate detaliile pentru ca transportul public in noaptea dintre Ani sa nu fie afectat. Așadar, cei care nu vor sta acasa in noaptea dintre Ani trebuie sa fie informați cu privire la programul Metrorex de Revelion 2023. Iata toate informațiile exacte…

- Revelion 2023. Ce sa mananci in noaptea dintre ani ca sa ai noroc Tradiția ne spune ca, la finalul fiecarui an, romanii pot face anumite lucruri care sa influențeze in mod pozitiv anul care vine.In noaptea de Anul Nou e bine sa ai pe masa un platou cu struguri. Acest fruct simbolizeaza bogația și prosperitatea,…

- VREMEA de Revelion și Anul Nou 2023. Ce temperaturi vor fi in noaptea dintre ani. Primavara in mijlocul iernii Vremea de Revelion și Anul Nou 2023: Se anunța temperaturi de primavara la finalul anului 2022 și inceputul anului 2023. In majoritatea zonelor din țara, nu va fi zapada. Romania se afla in…

- Primaria Iași a inlocuit focul de artificii din noaptea de Revelion cu un spectacol de drone și lasere, anunța USR Iași pe pagina de Facebook, dupa ce consilierii sai au cerut acest lucru in Consiliul Local. „Iubim animalele și ne place tehnologia. Traim in secolul 21, era tehnologiei, iar posibilitațile…