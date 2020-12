Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile impuse de autoritatile americane din cauza Covid-19 au redus puternic cererea de curcani inainte de sarbatoarea Thanksgiving, relateaza Reuters, potrivit News.ro Toata vara, fermierul Greg Gunthor a sacrificat curcani cu greutati cuprinse intre 15-24 de pounds (6,8-11 kilograme)…

- Iese fum de la spitalul Kommunarka din Moscova, unul din principalele centre pentru tratarea pacientilor cu COVID-19 din capitala rusa, a relatat miercuri televiziunea rusa, preluata de Reuters noteaza Agerpres. Canalul NTV a transmis ca unul dintre complexele medicale a luat foc si ca inainte de…

- Rusia a raportat luni un record de 22.778 de infectari cu noul coronavirus, in contextul in care autoritatile incearca sa reduca presiunea asupra sistemului medical, transformand chiar un patinoar din Moscova intr-un spital temporar pentru bolnavii de COVID-19, informeaza Reuters. Citește…

- Numarul cazurilor de rujeola a crescut la aproape 870.000 la nivel mondial in 2019, fiind cel mai ridicat nivel din aproape 25 de ani, din cauza scaderii vaccinarilor la un nivel critic, iar situatia se va inrautati in 2020 din cauza restrictiilor legate de Covid-10, care afecteaza programele de…

- Capitala Lituaniei, Vilnius, se pregateste sa instaleze un spital temporar cu 700 de paturi in cel mai mare centru expozitional al sau, in contextul in care administratia locala se teme ca sistemul de sanatate ar putea fi in curand supraincarcat cu cazuri de coronavirus, relateaza miercuri Reuters.…

- Creșterea numarului de cazuri de COVID-19 a determinat autoritațile din Ungaria sa inchida barurile și locurile de divertisment. Mai mult, pe teritoriul acestei țari a fost decretata carantina de noapte. Masura intra in vigoare marți, la miezul nopții, a anunțat premierul Viktor Orban, relateaza Reuters,…

- Armata ceha are aproape pregatit un spital de campanie cu 500 de paturi, solicitat de guvern in fata riscului unui colaps al capacitatii spitalicesti din cauza cresterii rapide a numarului cazurilor de COVID-19, relateaza joi agentia EFE.Spitalul de campanie, amenajat intr-un centru de congrese…