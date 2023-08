Stiri pe aceeasi tema

- S-a determinat adversarul echipei Sheriff Tiraspol in urmatoarea runda din cupele europene In cazul in care va trece in turul doi preliminar de Maccabi Haifa (Israel), campioana Moldovei va juca in turul trei preliminar al Ligii Campionilor pe 8/9 august, in deplasare, impotriva echipei SK Slovan Bratislava…

- Seara de miercuri, 2 august, este una a concluziilor in ceea ce privește echipele care vor obține biletele pentru turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Printre formațiile care trebuie sa traga din greu pentru calificare se numara Galatasaray sau Maccabi Haifa, echipe cu aspirații la prezența in faza…

- FC Sheriff Tiraspol și-a aflat, luni, 24 iulie, posibilii adversari din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, sezonul 2023-2024. In cazul in care va trece in turul doi preliminar de Maccabi Haifa (Israel), campioana Moldovei va juca pe 8/9 august,in deplasare impotriva ciștigatoarei meciului HSK…

- Cele patru echipe romanesti de fotbal din Europa Conference League si-au aflat, luni, potentialele adversare din turul al treilea preliminar al competitiei, in urma tragerii la sorti efectuate la Nyon.Campioana Romaniei, Farul Constanta, daca va trece de armenii de la FC Urartu va juca in turul al…

- Meciul dintre Hamrun Spartans și Maccabi Haifa, prima manșa a turului I preliminar din Liga Campionilor, a fost intrerupt in minutul 55, la scorul de 2-0 pentru israelieni, din cauza unor incidente din tribuna. Farul - Sheriff, in turul I preliminar al Ligii Campionilor, se joaca miercuri, de la 20:30,…

- Gica Popescu (55 de ani) considera greșita decizia UEFA de a muta partida Sheriff - Farul, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, la Tiraspol. Meciul tur dintre Farul și Sheriff va avea loc pe 12 iulie la Ovidiu, in vreme ce returul este programat pe 18 iulie. Daca trece de Sheriff Tiraspol,…

- Marți, 20 iunie, campioana Romaniei, Farul Constanța, și-a aflat adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, pe Sheriff Tiraspol, din Moldova. Miercuri, 21 iunie, la sediul UEFA a avut loc tragerea la sorți și pentru turul al doilea UCL. In cazul in care merge mai departe, Farul Constanța…

- Campioana Romaniei, Farul Constanta, va juca impotriva castigatoarei confruntarii Hamrun Spartans FC (Malta) - Maccabi Haifa FC (Israel) in turul doi preliminar al Ligii Campionilor, daca va trece in primul tur preliminar de Sheriff Tiraspol, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc miercuri,…