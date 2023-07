Un clip video în care polițiști turci smulg indicatoare în limba arabă a devenit viral, acumulând 2 milioane de vizualizări. Un clip postat online, in care sunt infatisati politisti din sudul Turciei care smulg indicatoare in araba a ajuns la peste doua milioane de vizualizari si mii de comentarii, anunța Rador. Imaginile neverificate au potentialul de a infuria numerosii refugiati sirieni din Turcia. Filmat in orasul sudic Adana, o regiune in care locuiesc numerosi refugiati, videoul infatiseaza politisti turci care folosesc bete lungi, din lemn, pentru a smulge indicatoarele in limba araba, lasandu-le pe cele in turca. CITESTE SI O explozie puternica a avut loc in orașul Johannesburg din Africa de Sud 02:15… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

