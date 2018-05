Stiri pe aceeasi tema

- Anna Kournikova a reușit sa iși impresioneze fanii cu un clip in care danseaza impreuna cu fiica ei de doar cinci luni pe cea mai noua piesa lansata de Enrique. Fetița zambește și pare sa simta ritmul muzicii dand din manuțe și piciorușe, spre incantarea fanilor care i-au lasat Annei peste 2000 de comentarii…

- Fetița lui Liviu Varciu a cucerit internetul. Anastasia Maria a crescut și seamana tot mai mult cu tatal ei. Artistul a postat o imagine pe contul de socializare, alaturi de care a scris un scurt mesaj. “Bebe meu”, a scris Liviu Varciu la fotografia postata pe Instagram. Fanii au reacționat imediat…

- Dwayne ‘The Rock’ Johnson poate sa-și ia rolul de tata in serios de acum. Deși micuța Tiana Gia Johnson mai are puțin pana sa-i aduca baieți acasa tatalui sau, bebelușul e o frumusețe. Dwayne nu s-a putut abține și s-a laudat cu noua sa iubire pe Instagram, postand pe langa cea mai cute fotografie și...…

- Mama unei fetițe in varsta de 10 ani ii manageriaza contul de Instagram in timp ce aceasta lucreaza la cel mai flawless abdomen din lume. Fotografiile de pe Instagram ale Bellei “Beastmode” au devenit virale dupa ce aceasta a strans peste 16,000 de followeri postand doar fotografii legate de fitness.…

- Kylie Jenner e de ani de zile regina selfie-urilor iar fanii se așteptau la cateva astfel de fotografii cu ea și fiica ei Stormi. Și asta au și primit. Deși micuța și-a facut deja debutul pe Instagram, aceasta este prima poza in care fetița lui Kylie chiar se vede clar. Selfie-ul de pe Instagram a...…

- Dwayne ”The Rock” Johnson a sarbatorit Ziua Internaționala a Femeii alaturi de adorabila lui fetița de 2 ani, Jasmine Johnson. Actorul a postat pe Instagram un clip in care incearca sa o invețe pe Jasmine care e treaba cu girl power! Girl power. To every woman out there ‘round the world – all ages and…

- Enrique Iglesias și Anna Kournikova traiesc cea mai frumoasa perioada din viața de cand au devenit parinți. Gemenii, o fetița și un baiat, au primit numele de Lucy și Nicholas și sunt alintați de parinți cu apelativul Raza mea de soare. Cu toate ca celebrul cuplu a oferit foarte puține detalii despre…