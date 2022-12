Stiri pe aceeasi tema

- Infracțiunea de purtare abuziva a avut loc inziua de 31 mai 2021. In 14 decembrie 2022, Judecatoria Alba Iulia a pronunțat hotararea de condamnare. Potrivit dosarului, in data menționata, in timp ce se afla in incinta magazinului, in exercitarea atributiilor de serviciu in calitate de vanzator, pe…

- Un barbat in varsta de 51 de ani, dependent de alcool, a incercat sa-si ucida sotia, injectandu-i o solutie toxica. Se pare ca acesta si-a torturat ani la rand sotia, profitand de faptul ca femeia era dependenta financiar de el, informeaza adevarul.ro. Curtea de Apel Bacau l-a condamnat definitiv pe…

- Cum a incercat o femeie din Alba sa-i pacaleasca pe polițiști cu un certificat de vaccinare care nu-i aparținea: Ce pedeapsa a primit Cum a incercat o femeie din Alba sa-i pacaleasca pe polițiști cu un certificat de vaccinare care nu-i aparținea: Ce pedeapsa a primit O femeie din Alba a fost condamnata…

- Pedeapsa definitiva pentru un barbat din Vrancea care, in iarna anului trecut, a avut un conflict cu fiul sau, pe care l-a lovit cu un topor in cap. Barbatul a fost acuzat și judecat pentru tentativa de omor, in cauza fiind inculpat insa și fiul, acuzat de violența in familie. In final, fiul a scapat…

- Un barbat din Alba, atacat cu furca, dupa ce a dezlegat un cal de pe un teren agricol. Ce pedeapsa a primit agresorul Un barbat din Alba, atacat cu furca, dupa ce a dezlegat un cal de pe un teren agricol. Ce pedeapsa a primit agresorul Un barbat din județul Alba s-a ales cu o amenda penala din partea…

- Un agent de la Politia Transporturi Feroviare Arad este cercetat dupa ce si-ar fi agresat fizic cei doi copii vitregi, un baiat de 9 si o fata de 10 ani. Acesta i-a legat in repetate randuri pe cei mici de un copac și infometat.

- Andreea, mama gemenilor morți din Ploiești, și-a aflat pedeapsa. Ce sentința a primit din partea judecatorilor. In timp ce copiii ei zaceau fara suflare pe asfalt, dupa ce au cazut de la etajul 10, femeia facea live pe Facebook și asculta manele.