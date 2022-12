Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai populara strada comerciala din Berlin a aprins marți luminile de Craciun, chiar daca criza energetica tot mai grava amenința Europa. Bulevardul Kurfurstendamm stralucește cu 140.000 de lumini cu LED inșirate pe aproape 600 de copaci, potrivit lui Klaus-Jurgen Meier, președintele grupului de…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au demarat in aceasta dimineata actiuni de verificare a mijloacelor de transport in comun ale Societatii de Transport Bucuresti (STB).„Incepand cu ora 4:00 in aceasta dimineata, 14 comisari ai structurii Bucuresti-Ilfov, au desfasurat…

- Un strat gros de fum a continuat sa invaluie New Delhi duminica (6 noiembrie), iar calitatea aerului din capitala indiana a fost calificata drept „foarte slaba”, deși a fost o ușoara imbunatațire fața de nivelul „sever” inregistrat sambata (5 noiembrie). Locuitorii care au ieșit pentru a face exerciții…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 1,68 miliarde de lei la capitalizare, 0,95%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 38,61%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB,capitalizarea bursiera a ajuns la 175,151 miliarde de lei, in…

- In aceasta seara a avut loc un protest spontan in București, dupa ce un tanar a murit in urma unui accident de mașina. Locuitorii din zona, revoltați, au ieșit in strada, chiar pe trecerea de pietoni unde a fost lovit baiatul. Circulația a fost blocata, iar șoferii sunt nevoiți sa gaseasca alte variante.…

- Pe șoseaua Giurgiului din București, in zona stației Cimitirul Evreiesc, doua tramvaie s-au ciocnit. Potrivit ISU București-Ilfov, se pare ca trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Doua femei au fost transportate la Spitalul Clinic de Urgenta ‘Bagdasar-Arseni’. Barbatul, cea de-a treia…

- Vremea rea de astazi a izgonit turiștii de la malul marii, astfel ca plajele sunt goale, dar maturate de vijelia puternica. La Mamaia au fost surprinse mai multe imagini cu o adevarata furtuna de nisip. Aici vantul puternic bate cu aproape 100 de km/h. Incepand cu a doua parte a nopții de sambata spre…

- Un copil de 11 ani a fost lovit pe zebra de o mașina de poliție, pe o strada din municipiul Vaslui. Accidentul s-a produs in dupa-amiaza zilei de luni, 12 septembrie 2022. „Am fost sesizati, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, in urma caruia o minora, de 11 ani, ar fi fost…