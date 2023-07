Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a efectuat un atac impotriva orasului-port Odesa in cursul noptii de sambata spre duminica, a anuntat guvernatorul regiunii, raportand moartea unui civil si peste 15 raniti, printre care copii, noteaza AFP, citat de Agerpres."Din pacate, avem un civil ucis in urma atacului nocturn terorist…

- Pe internet a fost postat un videoclip care inregistreaza momentul unui atac asupra unei cladiri rezidențiale din orașul ucrainean Sumi, luni, 3 iulie, cand Rusia a atacat cu drone iraniene Shahed. Inregistrarea arata cum un nor de foc care s-a ridicat deasupra cladirii intr-o fracțiune de secunda,…

- Trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orasului ucrainean Odesa, in noaptea de narti spre miercuri. Bilantul preliminar indica trei morti si 13 raniti. Comandamentul Operational „Sud” din Ucraina a raportat ca rusii au tras patru rachete Kalibr de pe o nava din Marea Neagra. In urma unei lupte…

- Ramasite de la o drona rusa de atac doborata de apararea antiaeriana au lovit o cladire rezidentiala cu mai multe etaje si au declansat un incendiu, a scris comandamentul operational al armatei ucrainene pe Facebook, informeaza DPA potrivit Agerpres.Trei civili au murit in incendiu si alte 26 de persoane…

