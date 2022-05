Stiri pe aceeasi tema

- Crima, comisa in ziua de 21 aprilie 2021, in comuna Bobalna din județul Cluj, a șocat comunitatea locala. Doi frațiori de 6 și 8 ani au fost injunghiați de propria mama, din dorința de a se razbuna pe socrul sau. Dupa un an de la tragedie, femeia și-a aflat pedeapsa, 9 ani de inchisoare cu executare…

- Un iesean a fost jefuit chiar langa chioscul de la care isi cumparase bere si tigari. Nici proprietarul tonetei, nici prietenul care-l insotea pe agresor nu au intervenit in ajutorul celui atacat. La o jumatate de an de la comiterea faptei, agresorul a fost condamnat. In septembrie anul trecut, I.N.…

- Ce pedeapsa a primit, pentru ca și-a dat foc la celula, talharul din Alba Iulia care a atacat o tanara in scara unui bloc Nicolae Tiberiu Dragoi, barbatul care a șocat o țara intreaga dupa ce a talharit o tanara intr-un bloc din Alba Iulia, a mai primit o pedeapsa. De data aceasta magistrații l-au condamnat…

- Amenda penala pentru un barbat din Alba care și-a batut iubita și i-a smuls o unghie. Dupa cați ani a primit pedeapsa O amenda penala, asta a primit un barbat din Alba, la mai bine de doi ani dupa ce și-a batut iubita, a dat-o afara din casa, i-a smuls o unghie și a amenințat ca o omoara. Femeia a…

- Vestea ca Ion Șmecherul s-a stins din viața a venit un șoc pentru toți internauții care il urmareau cu sufletul la gura pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, iata ca partenera lui de viața a gasit puterea de a zambi din nou și acum este intr-o noua relație. Fanii au reacționat imediat.

- Alexander Zverev, pedeapsa blanda dupa ieșirea nervoasa de la Acapulco. Numarul 3 ATP a fost protagonistul unei izbucniri nervoase rar intalnite cu ocazia turneului din Mexic. Germanul de 24 de ani l-a insultat pe arbitrul intalnirii de dublu pe care Zverev o disputa, apoi a lovit cu racheta in scaunul…

- Ce pedeapsa a primit un barbat din Alba prins la volan aproape in coma alcoolica. Alcoolemia URIAȘA putea sa ii fie fatala Ce pedeapsa a primit un barbat din Alba prins la volan aproape in coma alcoolica. Alcoolemia URIAȘA putea sa ii fie fatala Un barbat din Alba care s-a urcat la volan dupa ce a…