Un pastor in varsta de 66 de ani din judetul Neamț, salvat de pompieri in timpul unei viituri, dupa ce a ramas blocat cu 200 de oi pe o insula, a murit a doua zi pe o pasune, relateaza Mediafax. In timpul inundațiilor care au lovit judetul Neamt, la finele saptamanii trecute, barbatul a fost […] The post Un cioban din Neamț salvat in timpul unei viituri a murit a doua zi pe o pasune appeared first on Cancan.ro .