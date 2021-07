Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 80 de ani a fost ucis de un urs in zona localitații Teleac din județul Mureș, a anunțat directorul Salvamont Mureș, Robert Kovacs. Autoritațile au fost anunțate de dispariția ciobanului in noaptea de sambata spre duminica. Fiul sau nu l-a mai gasit la stana și a facut apel la autoritați,…

- Tragedie in județul Olt. Un barbat a murit in incendiul izbucnit in propria sa locuința. Vecinii au fost primii care au apelat numarul special de urgența, 112, și au chemat ajutoare, astfel ca au anunțat ca au sesizat flacarile, urmate de o explozie. Pompierii au venit imediat la fața locului sa stinga…

- Pana astazi, 34.197de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 08.07.2021 (10:00) – 09.07.2021 (10:00) au fost raportate 29 de decese (15 barbați și 14 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…

- Pana astazi, 9 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.174 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 54 cazuri noi de…

- Baiatul in varsta de 15 ani a fost gasit la aproximativ 50 m in aval, circa 8 m adancime si la 30 m de mal, fata de locul producerii nefericitului eveniment.In jurul orei 19:15, misiunea de cautare a persoanei disparute in Dunare pe raza localitatii Nufaru s a incheiat. Baiatul in varsta de 15 ani a…

- Un pescar din Argeș a ramas fara cuvinte cand in apele lacului de acumlare din Golești in care iși desfașura activitatea ca de obicei a gasit trupul neinsuflețit al unei femei. Argeșeanul a anunțat imediat autoritațile și la fața locului s-au facut mai multe investigații. Oamenii legii au decis ca vor…

- Tot mai mulți tineri nu mai cred in casatorie. Unul dintre copii se nasc in afara casatoriei. Totodata, a scazut drastic numarul copiilor. Anul trecut, la noi s-au nascut cei mai puțini copii din 1930 incoace. In asemenea condiții, numarul profesorilor va trebui redus consistent (nu vor mai avea cui…