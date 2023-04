Stiri pe aceeasi tema

- Un cioban, in varsta de 63 de ani, a mers patru zile pe jos, pentru a ajunge acasa, in județul Galați. El a parcurs 130 de km, pana a ajuns la București. Mai mulți jandarmi au aflat povestea lui și i-au cumparat bilet de tren.

- Jandarmii bucureșteni au pus mana de la mana și au ajutat un barbat de 63 de ani sa ajunga acasa, in județul Galați. Barbatul a venit de la Zimnicea la București pe jos, timp de patru zile, și voia sa ajunga tot pe jos la Galați. Angajat ca cioban la Zimnicea, barbatul nu a fost platit și s-a vazut…

- Ultimul accident cauzat de acest sistem de accelerare s-a petrecut in noiembrie 2016. Doua persoane au murit atunci dupa ce o locomotiva a accelerat necontrolat și s-a izbit de alta locomotiva.Anchetatorii au stabilit drept cauza imposibilitatea adaptarii vitezei de catre mecanic datorita funcționarii…

- Val de anchete in urma tragediei din Gara CFR Galați, soldata cu moartea femeii conductor a trenului implicat in accident și ranirea altor trei persoane. Poliția a stabilit ca ceasului vitezometrului locomotivei a ramas blocat la pozitia 75 km/h, iar din declaratia mecanicului reiese ca locomotiva s-a…

- Mai multe persoane au fost ranite, iar una a intrat in stop cardio-respirator, dupa ce, sambata seara, un tren care urma sa plece spre Marașești a fost lovit in gara din Galați de o locomotiva, informeaza Știrile TVR . Locomotiva a intrat pe linia 5 in ultimul vagon al garniturii, din cauza unei manevre…

- Bicicliștii din Galați și Braila vor o pista speciala care sa lege cele doua orașe vecine, de la malul Dunarii. O petiție a fost lansata deja și este adresata autoritaților locale și județene. Peste 2.600 de oameni au semnat.

- Sesimul a avut loc marți, 7 martie, la ora 06.42, in zona Oltenia, județul Gorj, dupa ce, luni seara, s-au mai produs doua cutremure, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Magnitudinea cutremurului a fost de 2,1 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs…

- Consiliul Judetean (CJ) Galati a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea a 40 de kilometri din DN 25, investitie cu fonduri europene de peste 300 milioane euro, informeaza, luni, Biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate, pentru obiectivul de investitii ‘Modernizare drum…