Un cioban a ajuns unul dintre cei mai mari datornici la stat: a fost condamnat la închisoare Un cioban dintr-o comuna galațeana este cel mai mare datornic la bugetul de stat din județul Galați și unul dintre cei mai mari datornici din țara, el avand o datorie de doua ori mai mare decat bugetul comunei in care locuiește. La nivel national, este pe locul 7 in topul restanțierilor la stat. Ciobanul din comuna galațeana Ghidigeni apare intr-un top al marilor datornici avand de plata 11.547.199 de lei la bugetul de stat și 852.215 de lei la bugetul asigurarilor de sanatate. Galațeanul a ajuns in fruntea statisticilor realizate de ANAF din cauza unei escrocherii. In anul 2013,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

