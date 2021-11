Un ciclon puternic lovește România. Alertă meteo de la ANM! Ce ne așteaptă de azi ANM a venit cu o alerta meteo care ii vizeaza pe mulți romani. De azi, vremea se schimba radical. Asta pentru ca Romania va fi lovita de ciclonul din Marea Mediterana. Potrivit informațiilor oferite de meteorologi, ne așteapta vant puternic și ploi din abundența. La munte, va aparea și zapada. Despre ciclonul care va lovi Romania a oferit detalii meteorologul Alina Șerban. Ea a spus clar ce zone din țara noastra vor fi vizate de alerta meteo. „Ciclonul din Marea mediterana va fi activ acolo si va determina vant puternic si cantitați importante de apa, iar in zona tarii noastre va afecta doar o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un ciclon din Marea Mediterana intra, vineri, in tara noastra. Alina Șerban, meteorolog, anunța care vor fi zonele vizate si cum va fi vremea pe 1 Decembrie. „Ciclonul din Marea mediterana va fi activ acolo si va determina vant puternic si cantitați importante de apa, iar in zona tarii noastre va afecta…

- Alerta meteo de la Administrația Naționala de Meteorologie. Ciclonul din Marea Mediterana va lovi maine Romania, iar specialiștii anunța care vor fi zonele vizate. Ciclonul urmeaza sa ajunga vineri in țara noastra. Alina Șerban, meteorolog, anunța care sunt zonele vizate din Romania și cum va fi vremea…

- Val de aer rece in Romania. Urmeaza LAPOVIȚA și NINSOARE: Anunțul facut de ANM Val de aer rece in Romania. Urmeaza LAPOVIȚA și NINSOARE: Anunțul facut de ANM Meteorologul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Alina Șerban, a anunțat, la Digi24, ca un val de aer rece va aduce o racire in Romania,…

- Vremea se va incalzi in Romania pe parcursul saptamanii viitoare, anunța, duminica, meteorologii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor urca pana la 23 de grade Celsius. In ultimele zile, temperaturile au fost sub media lunii octombrie. In multe județe a plouat continuu…

- Meteorologii anunța frig si in aceasta saptamana, in cea mai mare parte a tarii, pana pe 18 octombrie, cand vreme incepe sa se incalzeasca. Apoi, din week-endul care urmeaza, temperaturile vor ajunge pana la 17 - 19 de grade Celsius in aproape toate regiunile țarii.VREMEA IN BANATIn prima saptamana,…

- Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani: temperaturi mai scazute decat cele normale in perioada 11 octombrie – 8 noiembrie Temperaturile vor fi mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada, de sfarșit de octombrie. Vremea se apropie de normal in noiembrie, anunța meteorologii Administrației…

- Vremea se schimba radical din aceasta noapte, iar toamna iși intra pe deplin in drepturi. Meteorologii au anunțat ca temperaturile vor fi mai mici pentru aceasta perioada. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo, temperaturile suferind o scadere brusca in aproape toate regiunile…

- "Astazi, vremea se mentine rece in vestul, nordul si centrul teritoriului. Valorile vor fi mai scazute decat normalul pentru aceasta perioada. Temperaturile, la amiaza, vor fi intre 21-22 si cel mult 24-25 de grade Celsius. Sisteme noroase active vor determina aparitia ploilor. Vorbim despre averse,…