Un CICLON mediteranean traversează România. Alertă de ultimă oră de la ANM Un ciclon mediteranean lovește Romania și aduce un val de fenomene meteorologice extreme. Deja jumatate se țara se afla sub cod galben, iar in urmatoarele ore va ploua torențial. Efectele se revad deja in mai multe zone din țara. Conform Antena3, in județul Timiș, ploile torențiale au facut prapad in doar 20 de minute. Strazile și bulevardele s-au transformat in rauri in urma ploii torențiale. Doua autoturisme au ramas sub ape, in Piața 700. Șoferii acestora abia au reușit sa se salveze. Au ieșit pe geam, de teama ca nu cumva nivelul apei sa creasca. “Mi se pare puțin catastrofal. Mașinile sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

