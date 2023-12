Un ciclon mediteranean aduce un nou val de ploi și ninsori în România. Anunțul meteorologilor Un ciclon mediteranean va aduce un nou val de ploi și ninsori moderate in Romania, incepand de miercuri, 6 decembrie. De aceasta data, cele mai mari cantitați de precipitații sunt așteptate in jumatatea sudica a țarii. Deși cateva ploi și ninsori locale vor fi posibile inca de miercuri dimineața in regiunile estice, precipitațiile mai puternice vor incepe abia in a doua parte a zilei. Mai intai va ploua in Banat și Oltenia, iar seara și noaptea ploile se vor extinde in majoritatea regiunilor. La munte va ninge și se va depune strat consistent de zapada, mai ales pe versanții sudici ai Carpaților… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trenuri de calatori care asigura legatura regiunilor istorice Banat, Crișana, Maramureș, Ardeal, Bucovina, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea cu Alba Iulia vor purta nume simbolice de 1 Decembrie

- Desi in scadere fata de intervalul precedent, temperaturile se vor situa in continuare peste cele specifice la aceasta data. Va ploua in Maramures, Transilvania, Moldova, local in Oltenia, Muntenia si Dobrogea si pe arii restranse in Banat si Crisana.

- Astazi, valorile termice, desi in scadere fata de intervalul precedent, se vor situa in continuare peste cele specifice la aceasta data. Va ploua in Maramures, Transilvania, Moldova, local in Oltenia, Muntenia si Dobrogea. La munte, ploile pot fi moderate cantitativ, iar indeosebi la peste 1600 m altitudine,…

- Un ciclon polar lovește Romania in acest weekend, iar meteorologii anunța ca vremea se schimba radical. Avertizare meteo de ploi, averse și intensificari ale vantului in mai multe regiuni ale țarii, risc de furtuni in sud-est și ninsori viscolite in zonele inalte de munte, pentru sambata, 11 noiembrie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme rea, valabila pana sambata. Potrivit ANM, avertizarea intra in vigoare astazi, la ora 22:00, și ramane valabila pana sambata, ora 03:00. Vantul se va intensifica treptat, pe parcursul nopții de joi spre vineri in Banat,…

- Mai mult de jumatate de tara este sub atentionare cod galben de vant pana sambata dimineata, informeaza ANM. In intervalul 02 noiembrie, ora 22 – 04 noiembrie, ora 03 vor fi intensificari ale vantului, conform meteorologilor. ”Vantul se va intensifica treptat, pe parcursul noptii de joi spre vineri…

- Interval de valabilitate: 02 noiembrie, ora 22 – 04 noiembrie, ora 03Fenomene vizate: intensificari ale vantuluiZone afectate: conform textului și harțiiVantul se va intensifica treptat, pe parcursul nopții de joi spre vineri in Banat, Crișana și Maramureș, precum și in vestul Carpaților Meridionali,…

- Codul galben de furtuni este in vigoare de vineri, de la ora 10, pana sambata la ora 6 și vizeaza mare parte din țara. Codul galben vizeaza Transilvania, zonele montane, Muntenia și Moldova. Pana maine dimineața, in aceste regiuni vor fi furtuni, care vor lasa in urma cantitați mari de apa, chiar și…