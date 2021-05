Un ciclon lovește România la noapte, furtuni violente în toată țara Un ciclon periculos care patrunde in tara noastra luni noapte aduce fenomene violente. Meteorologii au extins numarul de judete ce vor fi afecte la 27 si au anuntat ca vremea rea se va manifesta in toate regiunile. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, o noua atentionare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, prin care a fost prelungita perioada de valabilitate pana marti dimineata si a fost extins numarul de judete afectate, de la noua la 27. Totodata, meteorologii au actualizat informarea de vreme rea, valabila in restul teritoriului, pana marti seara.… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 20-05-2021 Ora : 20:00 Nr. mesajului: Intervalul : 20.05.2021 Ora 20:00 – 21.05.2021 Ora 10:00 Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA COD…

- Meteorologii au emis o avertizare COD PORTOCALIU in intervalul de valabilitate: 19 mai, ora 17:00 – 21 mai, ora 11:00. Fenomene vizate: ploi abundente. In Banat și Crișana, precum și in zona de munte vor fi ploi importante cantitativ, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 19-05-2021 Ora : 10:30 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 19 mai,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari, una de cod galben și una cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata si ploi abundente, care vor fi in vigoare de miercuri si pana vineri la pranz. Conform meteorologilor, va fi cod galben de ploi insemnate cantitativ, instabilitate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitați de apa insemnate, intensificari ale vantului, in județele din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia, valabila de luni ora 15.00 pana marți la ora 06.00. Potrivit…

- Eveniment Cod galben de ploi si ninsori in cea mai mare parte a tarii, pana joi dimineața martie 16, 2021 11:21 Meteorologii au emis, marți, o noua avertizare Cod galben de ploi si ninsori, valabila pana joi dimineata, in cea mai mare parte a tarii, iar la munte si local in Transilvania si Moldova…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi si ninsori, valabila pana joi dimineata, in cea mai mare parte a tarii, iar la munte si local in Transilvania si Moldova stratul de zapada nou depus va fi consistent. In zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, va fi Cod portocaliu de ninsori…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au depistat in cadrul unei actiuni pe linia migratiei ilegale, intr-un microbuz condus de un cetatean roman, opt cetateni afgani, potrivit comunicatului oficial. Soferul mijlocului de transport, care i-a preluat pe cei opt…