Un ciclon extrem de violent, Haishen, se îndreaptă către Japonia Un ciclon extrem de violent se indrepta sambata catre sud-vestul Japoniei, unde autoritatile au ordonat evacuarea a mii de locuitori, avertizand in legatura cu vanturi extrem de puternice, insotite de ploi abundente si valuri inalte, relateaza AFP. Ciclonul Haishen a obligat autoritatile japoneze sa suspende cautarea a zeci de marinari disparuti dupa ce o nava care transporta animale a naufragiat din cauza unei alte furtuni. Doi membri ai echipajului au fost salvati. Haishen este asteptat sa soseasca incepand de sambata seara, insotit de rafale de vant de 290 km/h, ceea ce il face o furtuna "violenta",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

