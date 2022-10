Stiri pe aceeasi tema

- Traian Savu, chirurg roman stabilit in Franța, a murit intr-un accident de bicicleta. Vehiculul sau a ramas blocat intr-o șina de tramvai, iar doctorul a fost proiectat pe carosabil izbindu-se cu capul de asfalt.

Accident pe DN1, in apropiere de Brașov, dupa ce doua autovehicule s-au ciocnit. Unul dintre șoferi a murit, iar celalalt a fost dus la spital.

O femeie in varsta de 50 de ani a murit, marți seara, in urma unui accident petrecut pe centura Valcele-Apahida, intre o mașina și un camion.

Doi tineri, cu varste de 16 si 19 ani, au decedat, iar alte doua persoane, ambele de 14 ani, au fost ranite, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod, informeaza Agerpres.

Un tanar de 23 de ani a murit proiectat din mașina pe care o conducea, in urma unui accident produs miercuri seara intre localitațile Ogrezeni și Malu Spart din județul Giurgiu, conform Mediafax.

Un motociclist a murit și patru persoane au fost ranite, sambata, in Targu Jiu, județul Gorj, dupa impactul dintre o mașina și motocicleta.

Un copil și un barbat au murit, joi, in urma unui accident care a avut loc pe DN 60, pe raza localitații Uileacu de Criș, județul Bihor. Alți doi copii și o femeie sunt raniți, unul dintre copii fiind preluat in stare critica de elicopterul SMURD, transmite Mediafax.

O femeie de 30 de ani a murit si alte trei persoane, intre care doi copii, au fost transportate la spital, marți seara, dupa ce un autoturism s-a izbit de un TIR, in localitatea Valea Anilor, județul Mehedinți, anunța mediafax.