Un chirurg celebru, răpus de coronavirus Chirurgul care facea operații pe inima, este primul cadru medical care a murit in Țara Galilor, potrivit The Guardian. Doctorul Jitendra Rathod s-a stins din viața la spitalul din Cardiff. In memoria chirurgului, colegii sai medici i-au adus un tribut. Nu se știe exact cum barbat s-a infectat cu COVID-19. O asistenta de 21 de ani se teme ca ar putea muri de coronavirus: "Mi-am scris testamentul zilele trecute" „Era un chirurg incredibil de dedicat caruia ii pasa profund de pacientii lui. Era foarte admirat de toata lumea. Era un om compatimitor si extraordinar”, au transmis… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

