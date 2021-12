Stiri pe aceeasi tema

- O doctorița din Austria, in varsta de 43 de ani, a scapat miercuri doar cu o amenda de 2.700 de euro in urma unui incident din luna mai, cand i-a amputat unui pacient de 82 de ani membrul greșit, lasandu-l fara ambele picioare, potrivit The Guardian.Chirurgul a spus ca incidentul a fost cauzat ”dintr-o…

- Peste 95% dintre persoanele vaccinate care fac infecția Covid-19 nu au plamanii afectați, spune medicul Diana Manolescu. ”Am observat o diferența insemnata, din punct de vedere imagistic, intre plamanii unui pacient vaccinat impotriva SARS CoV 2 și cei ai unui pacient nevaccinat. La peste 95 la suta…

- Tabloul electric al Spitalului de Boli Infecțioase “Victor Babes” din Timisoara a fost schimbat dupa 60 de ani. Conducerea spitalului spune ca instalatia veche putea lua foc in orice moment. Inlocuirea tabloului electric al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara…

- Un pacient cheama un angajat al spitalului, care vine si incearca sa prinda sobolanul. „Nu poti sa faci un spital si sa nu maturi in spital. Acolo trebuie vazut exact ce s-a intamplat, trebuie igienizat, deratizat, luate toate masurile, dar conducerea spitalului trebuie sa stie sa faca lucrurile astea,…