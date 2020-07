Un chil de palinca

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 23 iunie, in jurul orei 16:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr.3 Ploiești au fost sesizați despre faptul ca numita STAN MARIA-ALESSIA, in varsta de 12 ani, domiciliata in municipiul Ploiești, a plecat in mod voluntar de la domiciliu in jurul orei 09:30 și nu a revenit. Semnalmente1,55…

- – Io amu m-oi duce, Marie, ca mi-a sosit ceasul. Asculta aici ce-ti spun. Maria, suspinand: – Zi, Ioane, si asa oi face! – Sa tii gospodaria, Marie, sa nu vinzi nimic, sa aiba copiii astia cand or creste mari. Maria, suspinand: – Asa oi face, Ioane… – Sa dai copiii la scoala, sa iasa invatati, Marie!…

- Comercializeaza piese la un magazin auto, dar nu poate fara fotografie! Primul aparat de fotografiat i l-a cumparat tatal lui și el pasionat de arta scrierii cu lumina: un Zenith 11, care avea sa-i duca viața inspre fotografie și bucurie. Vreme de cateva saptamani, deveanul Marius Peptan și minunata…

- Maria și Tanase ar fi ramas doar niște nume pe lespezi de piatra, in cimitirul inghițit de buruieni, daca firea lor nu le-ar fi purtat opincile prin tribunale cautandu-și dreptatea. Și, uite așa, impricinați anonimi, veniți cu jalba in fața judecatorului, raman caștigați unei istorii care ii evoca pentru…

- Aproape toti angajatii (99%) si-au exprimat dorinta ca, uneori, sa lucreze de acasa, arata datele raportului "State of Remote Work", citat joi de Kaspersky, potrivit Agerpres. "Aproape orice angajat (99%) ar dori uneori sa lucreze uneori de la distanta, conform raportului "State of Remote Work".…

- Avand in vedere situația in care suntem astazi, e nevoie sa ne gandim destul de serios la securitatea locuinței și a familiei. Sa avem totul cat de poate de bine pus la punct, și sa creștem gradul de siguranța și confort pe care il avem in propria casa. Pentru ca nu ne permit nici masurile […] Articolul…

- Un preot din parohia Dragosloveni, comuna Dumbraveni din Vrancea, isi indeamna enoriasii sa stea acasa in noapte de Paste si le promite acestora ca va duce lumina Invierii in casele lor, precum si la toate mormintele din cimitir. El sustine ca va merge in toata parohia pentru a lasa mai multe lumanari…

- Aflat acasa in aceasta perioada, ca toti colegii sai de la FC Viitorul, mijlocasul Cosmin Matei se pregateste cu gandul la reluarea meciurilor, urmand pregatirea coordonata online de preparatorul fizic Antonio Caballero Camacho.Fotbalistul Viitorului petrece acasa, la Constanta, mult timp si cu cei…