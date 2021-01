Stiri pe aceeasi tema

- Politia greaca a anuntat sambata ca a capturat „324 kg de cocaina pura” in centrul orasului Salonic (nord) si a arestat trei persoane, presupusi lideri ai „unei retele internationale de trafic de droguri”, relateaza France Presse.

- Sunt buni de plata, dupa ce au aplicat unei cerșetoare de etnie roma o amenda de 500 de franci elvețieni pe un drum din Geneva. Tanara avea 22 de ani, nu avea loc de munca și nu primea ajutor social. Elvetia a fost condamnata de CEDO sa plateasca daune morale unei femei din Romania. Motivul? Elvețienii…

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marți Elveția la plata de daune morale unei cerșetoare din Romania dupa aplicare unei amenzi mari pentru cerșetorie pe un drum public din Geneva....

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu – ITPF Sighetu Marmației au depistat și reținut un cetațean din Pakistan care a incercat sa treaca ilegal frontiera in Ucraina, ascuns sub remorca unui ansamblu rutier. Ieri, 16 ianuarie a.c., in jurul orei 09.30, pe sensul…

- Un cetatean sarb a fost prins de politistii de frontiera din Botosani in timp ce incerca sa treaca ilegal granita dintre Ucraina si Romania, a declarat purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF), Minodora Racnea. Potrivit acesteia, barbatul in varsta de 35 de ani…

- FALS…Politisti de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera noua cetateni moldoveni, care intentionau sa intre ilegal in Romania folosind documente justificative false. Astfel, in data de 02 decembrie, in jurul orei 07.00, in Punctul de Trecere…