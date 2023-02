Un cetățean ucrainean a fost rănit după ce camionul pe care îl conducea s-a răsturnat în Tulcea Un ucrainean in varsta de 31 de ani a provocat un accident, in noaptea de vineri spre sambata, pe DN 22A, in județul Tulcea, dupa ce a pierdut controlul TIR-ului pe care il conducea și s-a rasturnat, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE…

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost ranit si o femeie a suferit un atac de panica in timpul unui incendiu izbucnit in gospodaria acestora din localitatea Bogdanesti, duminica, a informat ISU Suceava. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un accident rutier a avut loc duminica, pe DN 56 C, in judetul Mehedinti, unde o masina s-a rasturnat in afara partii carosabile. Patru persoane au fost ranite, avant mai multe traumatisme, astfel ca au fost duse la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Accidentele rutiere provocate de șoferi drogați sunt tot mai numeraose in Romania! Daca doua fete au scapat cu viața joi la București, vineri o femeie a decedat, fiind lovita de o mașina condusa de un șofer drogat! Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un microbuz in care se aflau doua persoane a fost, miercuri dupa-amiaza, afectat de un copac care a cazut pe drumul european 87, in zona padurii Babadag din judetul Tulcea, din cauza vantului puternic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Atacantul ucrainean Mihailo Mudrik a semnat duminica un contract pe opt ani si jumatate cu Chelsea venind de la Sahtior Donetk, a anuntat gruparea londoneza, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un sofer de 25 de ani s-a rasturnat cu autovehiculul, vineri seara, si a accidentat doi pietoni, ricosand ulterior in alte trei autoturisme, a informat Inspectoratul Judetean de Politie Buzau, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat in varsta de 72 ani, din judetul Brasov, a fost ranit joi seara dupa ce s-a rasturnat cu masina pe drumul national DN 15D, in afara localitatii Poienari din judetul Neamt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson a primit titlul de cetațean de onoare al capitalei Ucrainei, anunța Mediafax. Anunțand vestea, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat ca Boris Johnson a fost un "mare prieten al Ucrainei". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…