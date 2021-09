Un cetățean turc urmărit pentru crimă cu premeditare a fost prins la Constanța Un barbat din Turcia in varsta de 51 de ani, dat in urmarire internationala dupa ce ar fi comis o crima cu premeditare, a fost prins de politistii de la Imigrari din judetul Constanta. „Masura urmaririi internationale a fost instituita de catre autoritatile din Turcia, intrucat barbatul se sustragea de la executarea mandatului de arestare, pentru savarsirea infractiunii de crima cu premeditare”, se arata in comunicat. Barbatul din Turcia a fost predat politistilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta. The post Un cetațean turc urmarit pentru crima cu premeditare a fost prins… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

