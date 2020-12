Stiri pe aceeasi tema

- La iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, tirurile formeaza o coada de aproximativ cinci kilometri pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu si au de asteptat 80 de minute la controlul de frontiera. „Politistii de frontiera romani si bulgari efectueaza in timp util controlul de frontiera, dar dopul de tiruri s-a…

- Polițiștii de frontiera din Romania au depistat, noua cetațeni din Irak și Turcia, care au incercat sa intre ilegal din Bulgaria in Romania. Incidentul a avut loc in data de 1 decembrie, polițiștii de frontiera au depistat persoanele, intr-o zona impadurita care nu iși justificau prezența in zona aflarii.

- Noua cetațeni din Orientul Apropiat au fost prinși de polițiștii de frontiera cand incercau sa intre ilegal in Romania din Bulgaria, traversand pe jos fașia neutra prin sudul județului Constanța. Conform Garzii de Coasta, pe data de 1 decembrie in jurul orei 4:40, lucratorii Sectorului Politiei de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat un cetatean roman și unul bulgar care au incercat sa introduca ilegal in țara 3.353 bunuriinscriptionate cu numele unor marci protejate, susceptibile a fi contrafacute. In data de 04.11.2020, in intervalul orar…

- Doi cetateni turci au fost depistati de politistii de frontiera in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, cu acte de identitate ale unor cetateni bulgari. "La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-au prezentat pe sensul de intrare in tara, calatorind ca pasageri intr-un…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit peste 2.000 articole de vestimentație si parfumuri susceptibile a fi contrafacute, precum și 32 kg produse din tutun peste limita legala admisa, pe care un cetațean roman a incercat sa le introduca ilegal in țara.…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, in portbagajul unui vehicul condus de un cetatean bulgar, in spatiul destinat rotii de rezerva. 1.600 pachete cu tigari, pe care soferul a incercat sa le introduca ilegal in tara. In data de 03.10.2020, la ora…