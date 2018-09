Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean strain a fost identificat ca suspect in cazul uciderii unei femei din sectorul 6 si incendierii locuintei acesteia, a anuntat, duminica, Politia Capitalei. "In urma activitatilor desfasurate in ultimele 24 de ore de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri,…

- Cadavrul unei femei de 44 de ani, cu lovituri la cap, a fost gasit in noaptea de vineri spre sambata intr-un imobil cuprins de incendiu din sectorul 6 al Capitalei, transmite News.ro . “In noaptea de 7/8.09., prin apel 112 a fost sesizat un incendiu la un imobil situat in sectorul 6. La fata locului…

- Cazul femeii de 62 de ani din Santejude Vale, comuna Taga, plecata la lucru in Italia, a starnit numeroase controverse. Sambata dimineața, femeia a fost gasita fara suflare de nepotul unei varstnice pe care o ingrijea. Autopsia trupului neinsuflețit al femeii a avut loc luni, la Institutul de Medicina…

- Rasturnare de situatie in cazul Nicoletei Caciula, o romanca ce a fost gasita moarta in casa care ii luase foc. Deși inițial s-a crezut ca femeia a murit din cauza incendiului, ancheta a scos la iveala detalii infioratoare: a fost ucisa. In mai puțin de o luna de la sinistrul, incident, anchetatorii…

- Victoria Trandafirescu disparuse pe data de 2 august din Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia', din București. Ginerele femeii sustine ca in imaginile de pe camerele de supraveghere solicitate de anchetatori și puse la dispoziție de spital, se vedea ca soacra sa nu a parasit curtea unitații…

- Nepotul lui George Cosbuc fost vazut ultima data de catre familie miercuri, cand a plecat catre fabrica de prelucrare a lemnului din localitatea Coșbuc, unde trebuia sa ramana pana a doua zi, pentru a pazi fabrica. In toiul noptii, familia a primit un telefon straniu de la acesta in care a…

- Vestea ca Luci Buzila, tanara de 18 ani din Bistrita, a murit a socat pe toata lumea. Nimeni nu stia ca tanara ar fi avut probleme de sanatate. Luci Buzila, nascuta in Poiana Stampei, a fost gasita fara viata, miercuri dimineata, in casa. Fata vorbise cu o seara inainte pana tarziu pe internet cu Denisa,…

- Fata de 13 ani care a disparut in apele raului Vedea, in apropiere de comuna teleormaneana Smardioasa, a fost gasita sambata decedata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Fata a fost data disparuta joi, iar de atunci a fost cautata de pompieri si scafandri.…