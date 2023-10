Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda asteptarilor ca granita dintre Egipt si Gaza se poate redeschide vineri pentru a permite ca ajutorul umanitar vital sa intre in Fașia Gaza, trecerea de la Rafah va ramane probabil inchisa si livrarea ajutoarelor se amana, potrivit CNN, informeaza News.ro.Mai multe surse au declarat joi pentru…

- Autoritatile israeliene au informat cu privire la disparitia a inca unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Israel, informeaza Ministerul de Externe.Pana in prezent, patru persoane cu cetatenie israeliano-romana au murit si doua sunt disparute. ”In continuarea…

- Ministerul Afacerilor Externe confirma sambata decesul, in contextul situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, a inca doua persoane cu dubla cetatenie israeliano-romana, cu domiciliul in Israel, informeaza AGERPRES . ”Ministerul Afacerilor Externe confirma cu regret decesul, in contextul…

- Armata israeliana a declarat ca, in prezent, efectueaza atacuri "in toata" Fașia Gaza. Alte detalii nu au fost oferite, dar atacul este unul la scara largaInformațiile vin dupa ce armata israeliana a declarat ca a efectuat raiduri in Fașia Gaza in ultimele ore, infanteria și blindatele adunand informații…

- Israelul isi continua atacurile asupra Fasiei Gaza, in timp ce ia in considerare o incursiune terestra in Gaza, a carei populatie civila nu are unde sa fuga si nici unde sa se adaposteasca de bombe. Israelul a desfasurat 35 de batalioane in sud, gata sa intre in Fasia Gaza, daca guvernul decide acest…

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…

- Armata israeliana continua sa se lupte luni dimineata cu combatanti palestinieni infiltrati pe teritoriul Israelului in ”sapte sau opt puncte” in jurul Fasiei Gaza, a declarat un purtator de cuvant militar la 48 de ore dupa lansarea ofensivei Hamas, relateaza Agerpres . ”Ne luptam in continuare, exista…

- Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. Ambasada Israelului in Romania a anuntat pe pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare”. ”Anunt de ultima ora. Statul Israel se confrunta…