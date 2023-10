Un roman care avea si cetatenia israeliana a murit in urma atacurilor din Israel. El a servit in Fortele de Aparare ale Israelului. Anuntul a fost facut de catre oficialii Ministerului Afecerilor Externe. ”Profund intristati de pierderea unui cetatean cu dubla cetatenie, romana si israeliana, care a servit in Fortele de Aparare ale Israelului”, este anuntul MAE. Oficialii institutiei au transmis condoleante familiei si au reiterat sprijinul pentru Israel. „Sincere condoleante familiei victimei. Suntem solidari cu Israelul in aceste momente dificile. Romania condamna cu fermitate atacurile continue…