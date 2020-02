Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 71 de ani, cu resedinta in orasul italian Cattolica, recent intors din Romania, a fost diagnosticat, astazi, cu noul coronavirus de specialistii italieni. El este internat la spitalul din Rimini, din nord-vestul Italiei, dar starea sanatatii lui nu este grava. Barbatul a fost week-endul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca nu exista niciun caz confirmat de coronavirus in Romania si a facut apel la populatie sa ia informatii doar din surse oficiale. Orban a precizat ca, data fiind extinderea epidemiei in Italia, Romana trebuie sa intensifice masurile.