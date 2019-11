Un cetăţean egiptean a fost reţinut pentru că şi-ar fi ameninţat concubina că-i va ucide copiii Lucratori din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei Municipiului Constanta efectueaza cercetari intr-un dosar penal de santaj in care este vizat un cetatean egiptean ce si-ar fi amenintat concubina romanca, plecata la munca in strainatate, ca-i va ucide copiii, informeaza Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ), potrivit Agerpres. Conform sursei citate, pe data de 6 noiembrie, lucratorii Biroului Investigatii Criminale al Politiei Municipiului Constanta au inceput cercetarile intr-un dosar de santaj, ca urmare a sesizarii unei femei de 40 de ani, cu domiciliul in localitate, aflata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

