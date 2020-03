Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat bulgar cu simptome de coronavirus a fugit dintr-un spital din Galați unde se afla in carantina. A taiat plasa de protectie de la geamul incaperii in care era izolat si a disparut.

- Un tanar de 27 de ani, suspect de infectare cu coronavirus si internat pentru testare, a fugit din camera de spital unde era izolat si s-a urcat intr-un microbuz care se indrepta spre Bucuresti.

- La data de 17 martie a.c., ora 22.50, Sectia 5 Politie Galati a fost sesizata, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca, la un hotel din municipiul Galati, o persoana se simte rau, acuzand simptome de gripa.Un echipaj de politie a mers imediat la fata si a identificat un barbat, de 27…

- Poliția de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetațeanului roman care a calatorit, cu aeronava unei companii aeriene private, pe relația Madrid – București deși a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania. Cercetarile se desfașoara pentru infracțiunea de zadarnicire…

- Domnul Chițac este in aceasta situație. Ințeleg din fotografiile de la eveniment ca au mai participat și alți parlamentari romani, care ulterior datei de 6 martie erau fie la intalniri cu sute de persoane, fie la emisiuni tv. Regulile sunt pentru toata lumea. Și trebuie respectate.Sanatatea are prioritate!…

- O femeie din Republica Moldova, care se afla la Unitatea Primirii Urgetei, impreuna cu copilul ei, care urma sa fie examinat de medici, dupa ce a fost suspectat de infectie cu coronavirus, a agresat medicii si a fugit din spital cu tot cu copil. Acum, femeia este cautata de politisti.

- Patru romani s-au ales cu dosar penal in Italia pentru ca nu au respectat zona de carantina impusa de autoritațile din nordul țarii. Ei au incercat sa evite controlul polițiștilor și au traversat un camp pe jos.

- Ziarul Unirea DSP Alba: Nu exista niciun caz confirmat și niciun caz suspect de infecție cu noul coronavirus in Alba. 116 persoane sunt izolate la domiciliu și una in carantina la spital DSP Alba: Nu exista niciun caz confirmat și niciun caz suspect de infecție cu noul coronavirus in Alba. 116 persoane…