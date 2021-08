Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Ambasadei Marii Britanii din Germania a fost arestat preventiv de autoritatile germane sub acuzatia de spionaj in favoarea Rusiei, informeaza publicatia B.Z. Berlin. Conform Parchetului federal...

- Germania a anuntat miercuri arestarea unui rezident britanic care lucra la Ambasada Regatului Unit din Berlin, sub suspiciunea de spionaj in favoarea Rusiei. Suspectul ar fi oferit informatii serviciilor ruse in schimbul unei plati in bani gheata.

- Guvernul german a calificat miercuri drept ''inacceptabile'' presupusele acte de ''spionaj'' intreprinse pe teritoriul sau de catre un britanic in beneficiul Rusiei, a carui arestare a fost anuntata cu putin timp in urma, relateaza AFP si Reuters. "Spionarea…

- Germania a anuntat arestarea pe teritoriul sau a unui om de stiinta rus care lucra intr-o universitate si care este suspectat de spionaj pentru Moscova. Un caz care ar putea complica relatiile bilaterale deja tensionate dintre cele doua tari, potrivit France Presse. Barbatul, prezentat de justitia germana…

- Autoritațile germane a anuntat, luni, arestarea pe teritoriul sau a unui om de stiinta rus care lucra intr-o universitate. Acesta este suspectat de spionaj pentru Moscova, un caz care ar putea complica relatiile bilaterale tensionate dintre cele doua tari. Barbatul, a fost prezentat de justitia germana…

- Germania a anuntat luni arestarea pe teritoriul sau a unui om de stiinta rus care lucra într-o universitate si care este suspectat de spionaj pentru Moscova, un caz care ar putea complica relatiile bilaterale deja tensionate dintre cele doua tari, informeaza France Presse citata de Agerpres. Barbatul,…

- Ambasadorul Ucrainei la Berlin a refuzat sa participe alaturi de presedintele german Frank-Walter Steinmeier la o actiune de comemorare a 80 de ani de la invazia Germaniei naziste in Uniunea Sovietica, el acuzand un ''afront'' din partea organizatorilor pentru desfasurarea acestui eveniment la un…

- Un fost membru al Beretelor Verzi, Fortele Speciale ale Armatei SUA, care a recunoscut ca a divulgat Rusiei secrete militare americane a fost condamnat vineri la peste cincisprezece ani de inchisoare, a anuntat Departamentul de Justitie (DoJ), noteaza AFP. Peter Debbins, 46 de ani, a pledat vinovat…