Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Infrastructurii, Andrei Spinu acuza oameni-cheie din Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și Procuraturii Anticorupție (PA) ca ar fi in spatele campaniei de denigrare indreptata impotriva sa, care ar fi pornita cu ajutorul unor falsuri. Potrivit declarațiilor sale, aceste persoane…

- Pentru a le facilita trecerea frontierei de stat, doi cetațeni straini au incercat sa ofere mita angajaților Poliției de Frontiera. Documentați sunt cetațeni ai Ucrainei cu varste de 21 și 28 de ani.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat reținerea unui tradator pentru care serviciile de informații rusești foloseau apelativul „maestru”, relateaza Ukraiinska Pravda . „Ca urmare a unei operațiuni speciale de amploare la Oceac, a fost reținut un agent al Direcției Principale a Statului…

- Poliția din Republica Moldova impreuna cu Serviciul de Informații și Securitate și alte instituții de forța ancheteaza o deplasare de trei zile in Turcia sponsorizata de partidul de opoziție al oligarhului Ilan Șor, relateaza RadioMoldova.Președintele Parlamentului de la Chișinau, Igor Grosu, a acuzat…

- Traficul prin punctele de trecere a frontierei cu Ucraina din Sighetu Marmatiei, Halmeu, Vicovu de Sus si Siret, a fost intrerupt temporar, marti, de la ora 12,00, din cauza unor disfunctionalitati ale sistemului informatic ucrainean, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al…

- UPDATE 13:22 - Ucraina a desfașurat exerciții militare de pregatire pentru o noua posibila ofensiva rusa la granița cu Belarus. Kievul se teme ca Moscova aduna in aceasta perioada trupe in Belarus, aliatul sau, pentru a ataca nord-vestul Ucrainei. Ultimul episod de acest gen a avut loc in februarie…