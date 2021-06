Stiri pe aceeasi tema

- O raza de speranța para sa apara acum, și asta deoarece un cercetator din Seattle pare sa fi recuperat fișierele șterse din Google Cloud care conțin nu mai puțin de 13 secvențe genetice parțiale ale unora dintre cele mai timpurii cazuri de COVID-19 din Wuhan, potrivit New York Times, citat de HotNews.ro…

- Descoperirea originilor SARS-CoV-2, noul coronavirus care a ucis aproape 3,9 milioane de persoane la nivel mondial, a fost in mare parte ingreunata de lipsa de acces la informații din China, țara in care virusul a aparut pentru prima data, scrie Live Science .Insa acum un cercetator din Seattle a recuperat…

- Mike Pompeo sustine ca exista dovezi despre originea Sars-Cov-2: „Asa este.” Desi multe probe au fost distruse pentru a masca modul in care a izbucnit pandemia de Covid-19 in China, fostul director al CIA sustine ca exista inca multe dovezi. In plus, Pompeo a completat ca sub Administrația Trump, SUA…

- O virusologa chineza, directoare a unuia dintre laboratoarele Institutului de Virusologie Wuhan, a negat inca o data, intr-un interviu publicat luni in jurnalul New York Times, teoria potrivit careia virusul la originea COVID-19 ar fi putut scapa din institutia sa, noteaza AFP. Presedintele american,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, vine în ajutorul tinerilor afectati de pandemie, astfel ca cei cu vârste între 3 si 17 ani primesc zece sedinte gratuite la psiholog, relateaza Associated Press și Mediafax.Macron e de parere ca tinerii sunt traumatizati si au nevoie de…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a criticat, marti, atitudinea Chinei in ancheta privind originile pandemiei, cerand continuarea investigatiei,...

- Orasul chinez Wuhan si mai concret piata Huanan nu pot fi considerate definitiv ca focar aflat la originea pandemiei de COVID-19, potrivit raportului final al echipei stiintifice a Organizatiei Mondiale a Sanatatii insarcinata cu investigarea origini coronavirusului, relateaza EFE, potrivit Agerpres.…