- Conform convențiilor internaționale, R. Moldova nu poate refuza solicitanții de azil. Declarația a fost facuta de ministrul de Interne, Adrian Efros, in cadrul emisiunii „Cutia Neagra cu Mariana Rața” de la TV8. {{757604}}„Nu este un azil politic, este un azil de protecție. Conform convențiilor internaționale…

- Tergiversarea timp de doi ani a luarii unei decizii finale privind cererea de azil depusa de cetațeanul turc ucis ieri in Chișinau și care s-a dovedit a fi un infractor periculos condamnat in Marea Britanie și in Turcia, demonstreaza ca judecatorii au luat mita. Opinia a fost exprimata la emisiunea…

- Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, in parteneriat cu Academia Romana, Filiala Iași – Institutul de Arheologie, Muzeul Județean Botoșani, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”…

- Money.ro transmite pe pagina sa de Facebook conferința „The Challenge of AI”, conferința pe care Master Communications International o organizeaza pe 11 și 12 iunie la WTC București. Hardy F. Schloer, unul din pionierii AI, vine la București și vorbește despre probocarile Inteligenței Artificiale. Puțeți…

- Un fenomen mai puțin obișnuit poate fi observat, in aceste zile astazi, in Chișinau, dar și in alte localitațiale țarii. Mai multe persoane au surprins roiuri de albine, chiar pe strazile capitalei și in centrul orașului Soroca. Albinele au invadat, de asemenea, și Piața Centrala.

- Doi frati care au studiat la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) - una dintre cele mai prestigioase universitati din SUA - sunt acuzati de furtul a 25 de milioane de dolari in criptomonede in doar 12 secunde. Ei au pus la cale, in luni de zile, o schema tehnologica sofisticata pe care au…

- O noua teorie sugereaza ca zapada abundenta ar putea reprezenta un factor in declanșarea de cutremure - dovada ca ceea ce se intampla pe și deasupra suprafeței Pamantului poate juca un rol in evenimentele subterane, informeaza NBC News.Un studiu publicat miercuri in revista Science Advances indica o…