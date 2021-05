Stiri pe aceeasi tema

- Usturoiul Benone, cultivat pentru prima oara la Ramnicelu, in judetul Buzau, starneste curiozitatea chiar celui care i-a inspirat pe producatorii lui la botezarea noului soi. Cunoscutul rapsod Benone Sinulescu spune ca este onorat de acest gest, mai ales ca vine de la buzoienii sai.

- 175 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au murit in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise, miercuri, de Grupul de Comunicare Strategica. Conform GCS, este vorba despre 86 barbati si 89 femei internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Braila, Botosani, Brasov,…

- Chindia Targoviste a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-0 (1-0), sambata, pe teren propriu, la Buzau, imtr-un meci din prima etapa a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Echipa antrenata de Emil Sandoi s-a impus prin golurile marcate de Denis Dumitrascu (31) si Daniel Florea (48), la capatul…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, susține ca primarii reprezinta o categorie vulnerabila, dat fiind ca sunt expuși unor riscuri foarte mari de infectare cu SARS-CoV2, in special pe parcursul intalnirilor la care trebuie sa participe cu diverse ocazii. Prezent la un eveniment desfașurat,…

- Direcția de Sanatate Publica anunța ca, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 65 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, fiind efectuate in total 304 teste. Dintre pacienții infectați cu SARS-CoV-2, șase au fost testați in laboratoare private, patru in unitați sanitare din…

- Ca urmare a adresei Centrului Național de Coordonare și Conducerea Intervenției nr 139874/21.07.2020, privind analiza la nivelul județului pentru instituirea carantinei zonale, va aducem la cunoștința ca la nivelul județului Buzau , in ultimele 14 zile s-a inregistrat un trend ascendent in ceea ce privește…

- Restricțiile impuse de autoritați, de mai bine de un an, la vreme de pandemie, nu il impiedica pe Benone Sinulescu sa planifice, cel mai probabil in luna iunie, o noua ediție a Festivalului Național Concurs de Muzica Populara “Benone Sinulescu”. El vrea ca evenimentul muzical, care va avea loc la Buzau,…