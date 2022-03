Un centru medical din România anunță suspendarea gratuității pentru ucraineni. Motivul? „Mașinile de lux” In rastimpul in care nu doar in Romania, ci și in alte state europene, autoritațile dar și oamenii simpli continua sa vorbeasca despre acțiuni menite sa ajunga in ajutorul refugiaților din Ucraina, care au parasit granițele statului ucrainean, in ultimele doua saptamani, de cand a inceput razboiul, s-a aflat ca o companie medicala de la […] The post Un centru medical din Romania anunța suspendarea gratuitații pentru ucraineni. Motivul? „Mașinile de lux” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

