- Mai mult de jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui sondaj realizat in Republica Moldova se pronunta impotriva unirii cu Romania, in favoarea aderarii la UE si impotriva intrarii in NATO. La intrebarea „Daca duminica viitoare ar avea loc un referendum (vi s-ar cere sa votati) cu privire la unirea…

- Joi dimineața, surse militare ruse au anunțat ca, in cursul nopții, trupele ucrainene au lovit podul de la Ciongar, care leaga Crimeea anexata de regiunea de sud a Ucrainei. Nu sunt victime, a informat guvernatorul rus al Crimeei, Serghei Aksionov, adaugand ca pagubele provocate sunt in curs de evaluare.…

- Rusia nu este ingrijorata de eventualele incercari ale SUA de a influenta politica Chinei fata de Moscova, a declarat marti, 20 iunie, Kremlinul, comentand vizita secretarului de stat american Anthony Blinken la Beijing, unde oficialul de la Washington a purtat discutii inclusiv cu presedintele Xi Jinping,…

- Ucraina, care a fost invadata de Rusia anul trecut, a marit deja adancimea canalului Bastroe de la 3,9 metri la 6,5 metri, cu scopul de a creste exporturile de alimente din porturile sale fluviale. Ministrul Iuri Vaskov a declarat marti, la o conferinta pe tema cerealelor, ca noua adancime a canalului…

- Astazi, luni, 24 aprilie, are loc reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene - Consiliul Afaceri Externe (CAE), care va avea loc la Luxemburg. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe al Romaniei, ministrii de externe europeni vor avea discutii aprofundate…

- Premierul Nicole Ciuca a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu Thierry Breton, comisarul european pentru Piata Interna ca au discutat subiectul Schengen. Premierul a spus ca a reiterat sprijinul Romaniei pentru consolidarea capacitații de aparare europene, aratand ca Romania și-a indeplinit obiectivele…