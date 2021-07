Un centru de vaccinare de tipul drive-thru va fi deschis pe Transalpina, la peste 2100 de metri

Stiri pe aceeasi tema

- Un centru de vaccinare drive-thru va fi deschis pe 17 iulie pe Transalpina, cea mai inalta șosea din Romania, informeaza Hotnews , care citeaza Prefectura Valcea. Potrivit sursei citate, centrul va fi amenajat in cel mai inalt punct al șoselei, Pasul Urdele, aflat la altitudinea de 2.145 de metri. Centrul…

- VIDEO| Vaccinare anti-COVID la 2.145 de metri. Centru drive-thru deschis sambata in cel mai inalt punct de pe Transalpina Sambata, 17 iulie, pe Transalpina, cea mai inalta șosea din Romania, va fi deschis un centru de vaccinare de tip drive – through. Centrul, unic in țara noastra, va funcționa pentru…

- Turiștii se pot vaccina sambata pe Transalpina, la un centru de tip drive-thru situat la cel mai inalt punct al șoselei care traverseaza masivul Parang, la altitudinea de 2.145 de metri, anunța Prefetura Valcea. Vaccinurile oferite sunt Pfizer și Johnson & Johnson.

- Centrul de vaccinare drive-through, amenajat in parcarea unui mall din municipiul resedinta, are incepand de marti si vaccin Janssen – Johnson & Johnson, care se administreaza intr-o singura doza, informeaza Biroul de presa al Primariei Galati. Potrivit sursei citate, galatenii au la dispozitie in…

- Primul centru de vaccinare anti-COVID-19 de tip 'drive-through' din Braila va fi deschis sambata, in parcarea mall Varsatura. Centrul de vaccinare 'drive-through' va functiona in zilele de sambata si duminica, intre orele 10,00 - 20,00, si de luni pana vineri, in intervalul orar 16,00 - 20,00.…

- Primele persoane care s-au vaccinat in centrul drive through de la Buzau au asteptat in parcare inca inainte de deschiderea acestuia, iar pe langa persoanele aflate in masini au venit si zeci de motociclisti. Pe motocicleta a ajuns si prefectul de Buzau, Silviu Iordache, vaccinat deja in urma cu…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, ca primul centru drive-through va functiona de la sfarsitul acestei saptamani in parcarea Shopping City si a facut apel la angajatori sa acorde facilitati angajatilor care se vaccineaza, in conditiile in care judetul se afla pe ultimul loc in tara din…

- Primul centru drive-thru din Cluj a fost amenajat in parcarea Salii Sporturilor „Horia Demian” din Cluj. Deși ora de deschidere anunțata era 13:00, coada s-a format cu mult timp inainte. Vorbim,a stfel,d espre o coada de mașini a celor care doresc sa se vaccineze de la podul Garibaldi ;i pana la parcarea…