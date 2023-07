Stiri pe aceeasi tema

- In plin razboi barbar și criminal al Rusiei impotriva Ucrainei, dar și a razboiului hibrid total al Kremlinului impotriva Republicii Moldova, cu trupe militare de ocupație pe teritoriul nostru, am primit zilele acestea un mesaj de la un cetațean moldovean, stabilit in Federația Rusa, care imi solicita…

- O minora din Anenii Noi disparuta de acasa acum doua saptamani, a fost gasita de politie in Chisinau. Fiind plasata temporar intr-un Centru de plasament, copila a reușit sa fuga din nou. Oamenii legii iarasi sunt pe urmele fetei.

- Presedintele Comisiei Europene a facut apel la incheierea unei paci durabile in Ucraina, care sa respecte cererile presedintelui de la Kiev. Ursula von der Leyen a subliniat ca Rusia este statul agresor, care trebuie sa isi retraga fortele.

- Ucrainenii au doborat patru drone rusești in timpul nopții de sambata spre duminica, au anunțat surse din Ucraina, preluate de Sky News. CITESTE SI BREAKING NEWS Armata Ucrainei transmite ca militarii ucraineni nu au parasit orasul Bahmut: 'Sunt batalii grele' 12:47 1695 BREAKING NEWS Roberta…

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informeaza consumatorii ca, conform rezultatelor de laborator, in probele de pelmeni „Siberiene” a fost depistata Salmonela (Salmonella Infantis). Persoanele care au achiziționat aceste produse sunt indemnate sa nu le admita in alimentație și sunt…

- Guvernul de la Chișinau a anunțat ca renunța la decizia de a interzice importul de cereale ucrainești, precizand ca autoritațile vor monitoriza o data la doua zile datele cu privire la cantitatea venita din Ucraina. Kremlinul califica gestul drept un proiect al Occidentului care va cauza un colaps.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis, in cadrul unui interviu, faptul ca parinții lui sunt ingrijorați pentru el. Cu toate acestea, ei inca sunt in Ucraina, urmaresc cu atenție situația și cred in victoria in fața Rusiei, relateaza agenția ucraineana de presa Unian.Mama lui Zelenski are…

- O minora de 15 ani, originara din Odesa, a disparut la Chișinau, acum o saptamana. Potrivit Poliției Capitalei, in data de 20 aprilie, tanara a plecat de la un Centru de plasament din Chișinau și este de negasit pana in prezent.