- Zece autobuze noi de model ISUZU au fost distribuite astazi suburbiilor Capitalei. Ele vor suplini rute spre Durlești, Singera, Reveca, Bacioi, Bic, Ghidighici, Cricova și Dobrogea. Anunțul a fost facut de primarul orașului Chișinau, Ion Ceban.

- Șeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor (SPCSB), Vasile Șarco, și-ar fi depus astazi, 10 septembrie, cererea de demisie. Sarco a fost numit director la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor in martie 2018, pe un mandat de 5 ani, cu un salariu lunar de peste…

- Cazurile de covid sint in creștere in fiecare zi. Primarul general Ion Ceban spune ca municipalitatea se ingrijoreaza ca multe cazuri sint in municipiul Chișinau. “La aceasta etapa spitalele fac fața, dar nu ne-am dori sa ajungem la un numar critic de imbolnaviri. {{546627}}Prioritar pentru noi in aceasta…

- Problema combaterii ambroziei, care da batai de cap la sute de mii de moldoveni, este una naționala și poate fi soluționata doar cu implicarea autoritaților centrale a statului. Declarația a fost facuta de primarul general al capitalei, Ion Ceban, in cadrul unui briefing de presa. ”Aș vrea sa accentuez…

- Pana la inceperea noului an scolar, in Chisinau va fi organizat un nou maraton de imunizare pentru angajatii din sistemul de educatie. Despre asta a anuntat primarul Capitalei, Ion Ceban, pe pagina sa de Facebook.

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a inspectat astazi desfașurarea lucrarilor de reparație pe una dintre cele mai aglomerate strazi ale capitalei. Primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, a inspectat astazi, 14 august, lucrarile de reparație de pe strada Ion Cranga. El a avut pe teritoriu o intilnire…

- Punctele de vaccinare din municipiul Chișinău vor activa in regim de 7/7 zile, conform programului de activitate al instituțiilor medicale publice și private. Anunțul a fost facut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban, transmite Știri.md. "S-a luat decizia ca toate punctele de vaccinare din…