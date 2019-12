Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost condamnat joi in Maroc la patru ani de inchisoare dupa ce a insultat regale țarii pe Youtube și un altul a fost arestat de catre autoritați dupa ce a criticat pe Twitter pedepsele aspre primite de cei care protesteaza pentru dreptate sociala.

- Un barbat a fost arestat, sambata dupa-amiaza, in Haga,fiind suspectul principal in cazul atacului cu cutit soldat cu ranirea a treiadolescenti. ”In urma agresiunii cu cutit comise la Grote Marktstraat, unbarbat in varsta de 35 de ani a fost retinut in centrul orasului Haga”, aanuntat politia pe Twitter,…

- Un mesaj misterios al producatorilor ”Game of Thrones” a aprins imaginatia fanilor, acestia asteptand de la o zi la alta anuntul unui remake al sezonului 8, anunta platforma Games Radar +. Pe contul oficial Game of Thrones de pe reteaua Twitter a fost publicat un anunt misterios cu formula celebra „Winter…

- Dupa golul egalizator al lui Kaan Ayhan, cel putin sapte jucatori s-au strans la linia de colt pentru a-si duce mana dreapta la frunte, in semn de sprijin pentru soldatii implicati in ofensiva turca din Siria. Jucatorii turci au facut deja acest gest si la meciul cu Albania, lucru ce ar putea…

- "El trebuie sa depuna marturie pentru a explica de ce a inteles atat de prost conversatia mea ucraineana", a scris pe Twitter locatarul Casei Albe. Acest avertizor de integritate a alertat cu privire la faptul ca seful statului american i-a cerut omologului sau ucrainean, intr-o convorbire la telefon…

- Ginger Baker, 80 de ani, cofondator si baterist al legendarei formatii Cream in anii '60, a murit duminica dupa ce a fost internat in stare grava la sfarsitul lunii septembrie, a anuntat familia sa, transmite DPA. "Cu tristete va informam ca Ginger s-a stins linistit, la spital, in aceasta…

- ​​În plin razboi comercial și valutar, decizia de joi a Bancii Centrale Europene, ultima dinaintea predarii mandatului de Draghi catre viitoarea șefa Christine Lagarde, a produs iritare peste ocean. Draghi a avertizat guvernele din zona euro ca banca centrala nu poate remedia singur problemele…

- Europarlamentarul ungar Laszlo Trocsanyi a reactionat pe Twitter dupa ce acesta a fost respins definitiv, alaturi de Rovana Plumb, candidatul Romaniei, din postul de comisar european. Acesta acuza Comisia Juridica de lipsa de transparenta si subliniaza ca isi va cauta dreptatea in instanta. „Imi amintesc…