- Toti inculpatii au cerut arest la domiciliu pe perioada judecarii apelului depus la sentinta initiala. In timp ce procurorii considera prima sentinta prea blanda, inculpatii o considera prea grea.

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a fost condamnat de Tribunalul Cluj la cinci ani de inchisoare pentru luare de mita. Sentința nu este definitiva.Catalin Cherecheș condamnat la inchisoare. Sentința nu este definitiva”Condamna inculpatul C.C. – la pedeapsa de 5 (cinci) ani inchisoare…

- Un barbat din Pakistan a fost condamnat pe viața pentru ca și-a ucis sora, insa a fost eliberat rapid pentru ca parinții sai l-au iertat. Conform legii islamice, criminalul este achitat și va ieși din arest pentru ca a obținut iertarea parinților.Motivul crimei: sora sa a publicat „imagini rușinoase”…

- Doi politisti aradeni au fost condamnati la inchisoare, in prima instanta, alaturi de alti doi inculpati, pentru un jaf care a avut loc in noiembrie 2020, cand dintr un seif aflat in casa unei femei din Pancota, care fusese imobilizata in locuinta, au fost furati 300.000 de euro.Sentinta a fost data…

- O fetița de trei ani a fost ucisa cu cruzime de tatal vitreg. Paul Marsh, in varsta de 27 de ani, a fost gasit vinovat de ucidere din culpa și a fost condamnat la 11 ani de inchisoare. Mama și bunica micuței cer revizuirea sentinței și susțin ca acesta merita o pedeapsa mai grea.

- Instanța a dispus și ca barbatul, care mai are antecedente penale, sa nu mai poata intra in Ungaria pentru o perioada de cel puțin șapte ani și opt luni. Sentința nu este definitiva, scrie Agerpres.In data de 29 ianuarie 2021, autoritațile vamale ungare l-au arestat pe roman la periferia orașului Szolnok.…

- Ana Baniciu este implinita pe toate planurile. Vedeta o duce foarte bine atunci cand vine vorba despre cariera ei, caștigand foarte mulți bani. Pe plan amoros, aceasta s-a logodit și așteapta sa ajunga in fața altarului. Totuși, ea nu vrea sa se opreasca aici. Ana Baniciu, dezvaluiri despre caștigurile…

- Sentinta unui sofer de TIR din Statele Unite, condamnat la 110 ani de inchisoare in statul Colorado, dupa ce a fost gasit vinovat de moartea a patru persoane intr-un accident rutier, a fost redusa la 10 ani. Aceasta modificare a pedepsei a avut loc dupa o intensa mobilizare online, relateaza AFP.