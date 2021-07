Stiri pe aceeasi tema

- Primul buzoian, de altfel și primul roman, condamnat cu executare intr-un dosar de zadarnicire a combaterii bolilor este tot mai aproape de o condamnare definitiva cu executare. Strugurel Matei a fost citat de Curtea de Apel Ploiești la termenul stabilit pentru 16 iunie prin afișarea inștiințarii la…

- Deputatul Mihai Ioan Lasca, intrat in Parlament pe listele AUR, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Oradea la doi ani de inchisoare cu suspendare și 120 de zile de munca in folosul comunitații. El este acuzat ca in 2019 a blocat in trafic un șofer, pe care l-a și batut

- Deputatul Mihai Ioan Lasca, neafiliat dupa ce a fost exclus din AUR, a fost condamnat miercuri definitiv de Curtea de Apel Oradea la 2 ani de inchisoare cu suspendare și 120 de zile de munca in folosul comunitații sub acuzația de loviri și alte violențe, relateaza publicația locala bihorjust.ro. Mihai…

- Fostul edil al Sectorului 5, Marian Vanghelie a fost c0ndamnat de Tribunalul București, prima instanța de judecata, la 11 ani și 8 luni de inchisoare cu executare in mega dosarul de corupție in care a fost The post Fost primar condamnat la 11 ani și opt luni de inchisoare cu executare. Decizia nu e…

- Un tanar de 21 ani, care a provocat un accident rutier mortal acum doi ani in apropiere de Moinesti va ajunge dupa gratii. Inițial, Judecatoria Moinești l-a condamnat ”cu suspendare”, dar la recurs Curtea de Apel Bacau i-a majorat sentința la trei ani și patru luni de inchisoare cu executare, aceasta…

- O fosta asistenta medicala a fost condamnata definitiv de catre Curtea de Apel Galati la 5 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata, a informat, miercuri, Directia Generala Anticoruptie (DGA) Vrancea. Curtea de Apel Galati…

- Fostul primar al municipiului Brasov George Scripcaru a fost achitat definitiv, marti, de Curtea de Apel (CA) Ploiesti, in "dosarul RAT", in care era acuzat de fapte de coruptie. Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii au dispus achitarea inculpatului Cristian Radu, la data faptei…

- Madalin Dumitru, fost director al Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice (DGISP) din Primaria Capitalei, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 6 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea mai multor infractiuni de coruptie.