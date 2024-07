Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Italia! Un sofer roman de TIR și-a gasit sfarșitul dupa ce a vrut sa se racoreasca și a intrat in raul Brembo. Barbatul in varsta de 32 de ani a fost luat de curenți și a murit inecat.

- Tanarul, aflat pe motor, a ajuns pe contrasens, unde s-a ciocnit violent cu un microbuz care circula din sens opus, regulamentar. Vestea despre decesul teribil al adolescentului a indurerat intreaga comunitate, iar familia sa a fost devastata.Șoferul microbuzului a fost testat cu aparatul etilotest,…

- Accident tragic pe o autostrada din Italia. Un roman in varsta de 41 de ani a murit dupa ce a fost lovit in plin de un camion. Barbatul se oprise pentru a da o mana de ajutor unor persoane carora li se stricase mașina, insa și-a gasit sfarșitul. Doi copii au ramas fara tata.

- Un tanar de 19 ani a decedat si o fata de 18 ani este in coma profunda, dupa ce masina cu care circulau a fost implicata intr-un accident de circulatie produs, duminica dimineata, pe DE 581, in apropiere de municipiul Barlad.

- Generalul-maior in retragere William Anders, astronautul care a participat la misiunea Apollo 8 si care a facut celebra fotografie Earthrise - de pe orbita Lunii - a murit vineri, cand avionul pe care il pilota s-a prabusit in apele de langa Insulele San Juan in Statul Washington, anunta The Guardian.…

- Un roman de 30 de ani s-a atins din viața in Italia, in urma unui accident ingrozitor. Barbatul se afla la volanul mașinii, iar impactul cu un camion i-a fost fatal. In aceeași mașina cu el se afla un alt roman, care a fost transportat de urgența la spital. Mașina in care se aflau a fost distrusa.

- Un accident ingrozitor i-a adus sfarșitul lui Robert, un tanar de doar 23 de ani. Romanul a avut parte de un sfarșit tragic, in timp ce se afla in mașina alaturi de alți doi prieteni. Niciunul dintre ei nu a supraviețuit accideentului rutier. Familia lui Robert este copleșita.

- Costica Caileanu, in varsta de 54 de ani, și-a pierdut viața intr-un cumplit accident petrecut intre Navodari și Corbu Sursa articolului: Doliu in lumea sportului romanesc. Costica Caileanu a murit, intr-un groaznic accident rutier. Fostul campion la culturism avea 54 de ani Credit autor: Realitatea…