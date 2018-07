Stiri pe aceeasi tema

- Qin Yongmin a fost condamnat de catre 'Tribunalul intermediar al poporului' din orasul Wuhan, care a anuntat ca activistul va fi privat de drepturile politice pentru o perioada de trei ani, potrivit Agerpres. Qin si sotia sa, Zhao Suli, au disparut in ianuarie 2015. Qin Yongmin a fost arestat…

- Militantul pentru drepturile omului chinez Qin Yongmin a fost condamnat la 13 ani de inchisoare, miercuri, pentru subminarea puterii de stat, transmit AFP si dpa. Qin Yongmin a fost condamnat de catre 'Tribunalul intermediar al poporului' din orasul Wuhan, care a anuntat ca activistul…

- Emile Cilliers, in varsta de 38 de ani, a incercat sa-si ucida sotia pentru a putea incepe o viata noua alaturi de amanta. In martie 2015, Cilliers a vrut sa o ucida pe sotia sa, Victoria, dand drumul la gaz in domiciliul conjugal, unde se aflau de asemenea si cei doi copii ai cuplului, insa tentativa…

- Fostul director IT din Ministerul Justitiei Ion Krech, trimis in judecata de DNA Ploiesti pentru luare de mita, fiind acuzat ca a primit 274.000 euro de la firme de software ca sa le ajute sa castige licitatii derulate de MJ, a fost condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare si plata unor despagubiri…

- Tribunalul Bucuresti s-a pronuntat, la finalul unui proces care a durat un an si sase luni, in dosarul in care fostul director al Directiei IT din Ministerul Justitiei, Ion Krech, a fost trimis in judecata de DNA Ploiesti pentru luare de mita. Astfel, magistratii s-au condamnat pe Krech la cinci ani…

- Jurnalistul si cercetatorul specializat in miscarea jihadista din Sinai Ismail Alexandrani a fost condamnat la 10 ani de inchisoare de catre o Curte militara egipteana, a afirmat marti avocatul sau, citat de AFP, potrivit news.ro.Alexandrani, arestat in noiembrie 2015, este acuzat ca a facut…

- Curtea Suprema din Polonia a anulat miercuri o sentinta impotriva unui barbat care a petrecut 18 ani in inchisoare dupa ce a fost condamnat pe nedrept pentru viol si ucidere din culpa, relateaza dpa si AFP. Barbatul, acum in varsta de 42 de ani, a inceput in 2000 sa ispaseasca o pedeapsa de…

- O instanta din orasul Tianjin l-a condamnat marti la inchisoare pe viata pe Sun Zhengcai, ex-ministru chinez al Agriculturii si fost secretar general al Partidului Comunist in provincia Chongqing, pentru luare de mita in valoare de 170 de milioane de yuani (22 milioane de euro).