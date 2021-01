Medicul Dorel Sandesc atenționeaza ca e necesar ca romanii sa se vaccineze pentru a nu risca sa faca forme grave ale coronavirusului. Sandesc atenționeaza ca virusul ataca sistemul nervos. "Decizia pro sau contra vaccinare nu este simpla - nici macar pentru un medic. Pentru ca, in ciuda beneficiilor indiscutabile ale vaccinurilor (eradicarea unor boli cumplite, limitarea sau prevenirea unor epidemii...) acestea ridica si unele ingrijorari, justificate. De aceea consider o campanie provaccinare triumfalista, demagogica, prezentand totul in roz total ineficienta, ba chiar de natura sa determine…