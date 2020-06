Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) acuza un fost consilier local din Vanatori-Neamt de “conflict de interese administrativ”, potrivit unui comunicat de presa al institutiei . Vasile Urzica, “in calitate de consilier local a votat, in mod favorabil, pentru adoptarea Hotararii din data de 27 aprilie…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese in materie administrativa in cazul a 7 aleși locali, dupa cum urmeaza:1. TANASE CONSTANTIN, Primar al Comunei Joița, Județul Giurgiu - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV In exercitarea…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 1.184.547 lei si 15.600 euro, intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Draghici Mircea Gheorghe, Deputat in cadrul Parlamentului Romaniei, in exercitarea mandatului 2016 ndash; 2020. Avand…

- Propunerea legislativa adoptata marti, 31 martie, de plenul Senatului si transmisa Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, referitoare la completarea Codului Administrativ, prin care se propune reglementarea unei interdictii in cazul candidatilor la alegerile locale precum si in cazul alesilor…

- Agentia Nationala de Integritate sustine ca propunerea legislativa adoptata, marti, de plenul Senatului, prin care se modifica Codul administrativ, poate conduce la stergerea unor interdictii aplicate alesilor locali si la imposibilitatea aplicarii hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile…

- Potrivit proiectului, "invalidarea alegerii primarului se poate pronunta si in cazul in care se constata ca a savarsit fapte care au determinat existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate, constatate prin rapoarte de evaluare intocmite de Agentia Nationala de Integritate,…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) anunța supendarea tuturor activitaților de relații cu publicul, la sediul instituției, incepand de miercuri pana in 22 martie, cu posibilitatea prelungirii acestei masuri, pentru a preveni raspandirea cu noul tip de coronavirus, anunța MEDIAFAX.Activitatea…

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit faptul ca Viorel Mocanu, fost agent guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), s-a aflat in stare de incompatibilitate. Potrivit unui comunicat remis joi, ANI a constatat faptul ca Viorel Mocanu, fost secretar de stat in cadrul Ministerului…