- Interpretul de muzica populara din Banat Petrica Moise a murit, sambata seara, dupa ce s-a infectat cu SARS CoV-2. El nu se vaccinase impotriva COVID-19 si se afla internat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara de cateva zile. Petrica Moise a murit sambata seara, dupa ce s-a infectat…

- Tanarul de 34 de ani, bolnav de Covid, care a fost intubat trei saptamani la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara dupa ce și-a tratat acasa boala cu vitamine, a murit. Acesta a plecat luni din spital fara acordul medicilor. „Ignorand in totalitate sfaturile medicale ale colegilor de pe ATI…

- In urma cu exact doua saptamani, PRESSALERT.ro relata despre un tanar in varsta de 34 de ani care se afla internat in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, el fiind diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Barbatul nu s-a vaccinat pentru ca a citit ca serurile anti-COVID fac rau si…